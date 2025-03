İkiçeşmelik'te Estetik Dönüşüm İçin Toplantı Yapıldı

Güncel

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İkiçeşmelik'te kentin tarihi dokusu ve kimliğini koruyarak alanın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması için atılacak adımları cadde esnafıyla birlikte değerlendirdi. İkiçeşmelik esnafının talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Mutlu, "Kentin her dönemini yansıtan yapıların olduğu, en kıymetli, en kadim caddelerinden birindeyiz. İkiçeşmelik'in yol haritasını elbirliğiyle çıkaracağız. Amacımız daha estetik bir cadde yaratmak" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İkiçeşmelik adıyla bilinen Eşrefpaşa Caddesi üzerinde işyeri olan esnafla bir araya geldi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Başkan Mutlu'yla birlikte başkan yardımcıları ve müdürler, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, İzmir büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler, muhtarlar ve İkiçeşmelik esnafı yer aldı. Yapılacak düzenlemelerle İkiçeşmelik'in, başta bölge esnafı olmak üzere kent sakinleri ve ziyaretçiler için daha yaşanabilir ve nitelikli bir görünüme kavuşturulması hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda esnaf, talep ve beklentilerini doğrudan Başkan Mutlu'ya iletme fırsatı buldu. Toplantı başlangıcında bölgede geçmiş dönemlerde Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, İkiçeşmelik'in dokusunu bozan niteliksiz ekler ve işgaliye sorunları ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda, bölgenin tarihi dokusu nedeniyle bir kültür mirası olması, aynı zamanda ticaret alanıyla konut alanlarının kesiştiği konumu dolayısıyla tarihi kent merkezinin omurgalarından biri olduğuna dikkat çekildi.

İkiçeşmelik'te yol haritası ortak akılla çıkarılacak

Eşrefpaşa Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Mutlu, burada yapılacak düzenlemelerde esnafın fikir ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Özellikle spotçuların yoğun olarak bulunduğu caddenin birçok esnafa ekmek sağladığını, burada yapılacak düzenlemelerin esnafa da katkı sağlayacağını belirten Başkan Mutlu şöyle konuştu:

"Bir süredir çalışma yapmak için İkiçeşmelik'teyiz. Cemil Başkanımız ve Büyükşehir yetkilileriyle de oradaydık. Bu güzel caddemizde ne yapabiliriz, üzerine çalışmalarımız var. Sizlerle bir araya gelmeden, sizlerin fikirlerini almadan yol yürümek istemedik. Sonuçta orada çok uzun yıllardır iş yapıyorsunuz; sizin de bize önereceğiniz şeyler mutlaka var. Kentin her dönemini yansıtan yapıların olduğu, en kıymetli caddelerinden birindeyiz. Biz oradan her gün geçiyoruz. Siz her sabah işyerinin kapısını açıp, siftahınızı yapıp, evinize ekmeğinizi götürüyorsunuz. Hep birlikte kentimizin bu en kadim caddesini nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl herkesin daha mutlu olduğu bir hale getirebiliriz, bunun yol haritasını elbirliğiyle çıkaracağız."

Kent merkezindeki değişim fark edilecek

Caddenin tarihi, kültürel ve merkezi konumunu hatırlatan Başkan Mutlu, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli bir yerin üzerinde yaşıyoruz. Bu kıymeti daha da ortaya çıkarabilmek için çalışıyoruz. Hep, İzmir'in değişmediğinden dem vuruyoruz. Bazı mekanlarımızı düzenleyemediğimiz için bu algının oluştuğunu düşünüyoruz. Bu mekanlardan biri de İkiçeşmelik. Burasının hak ettiği kültürel korumayı yapmak istiyoruz. Artık Konak'ta, kent merkezinde bir şeylerin değiştiğinin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Amacımız daha estetik bir cadde yaratmak"

İşgaliye konusunda esnaftan gelen soruları yanıtlayan Başkan Mutlu, kentin geneli için bir yönetmelik hazırladıklarını, İkiçeşmelik'in ise önemli yolları birbirine bağlayan konumuyla da önem taşıdığını ifade ederek, "Sadece İkiçeşmelik için değil bütün Konak için bir işgal yönetmeliği hazırlıyoruz. Ben yıllar önce Bayramyeri'nde otururdum. Orada oturuyorsanız şehir merkezine yürüyerek inersiniz. Hatay, Alsancak, Karşıyaka, Bornova'yı bağlayan bir yol ve müthiş bir tarihin üzerinde yer alıyor. Amacımız daha estetik bir cadde yaratmak. Bunun oradaki esnafa satış anlamında da katkısı olacak" dedi.

"İkiçeşmelik örnek bir cadde olmalı"

İkiçeşmelik esnafının soru ve önerilerini notlar alarak dinleyen Başkan Mutlu, katılım sağlayan tüm esnafa teşekkürlerini iletti. Bürokratlarının da gerekli notları aldığını, düzenlemeleri hayata geçirmek için esnafla tekrar bir araya gelineceğini belirten Mutlu, yaşamaktan gurur duyulan bir Konak hayal ettiklerini dile getirerek, "Konak'ta yaşamaktan, Konak'ta işyerimizin olmasında gurur duyalım istiyorum. Sabah insanlar buraya adım attığında 'Çok güzel bir şehir' dedirtmek istiyorum. Tabelasıyla, tentesiyle, parkıyla, bahçesiyle keyif alacağımız bir İkiçeşmelik olsun. Önümüzdeki dört yılda, İkiçeşmelik'i örnek bir yer haline getirelim" ifadelerini kullandı.