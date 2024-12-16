İkiz Kardeşini Vurup Annesini Boğarak Öldüren Hüseyin Kurt Tutuklandı

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TUTUKLANDI

Sivas'ta annesi Şehriban Kurt'u boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işleminin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.