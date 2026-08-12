İkiz Kardeşlerden Başarı Hikayesi

Yemen'den yükseköğrenim için Türkiye'ye gelen ikiz kardeşler Safa Najib Türkoğlu ve Merve Najib Türkoğlu, üniversite hayatlarının sonunda başarı kürsüsüne birinci ve ikinci olarak birlikte çıktı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan kardeşlerden Safa bölüm birincisi, Merve ise bölüm ikincisi oldu.

Safa Najib Türkoğlu, üniversiteye başladığı ilk günden itibaren bölüm birinciliğini hedeflediğini belirterek, başarısında disiplinli çalışmanın yanı sıra ailesinden aldığı desteğin önemli payı bulunduğunu ifade etti.

Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans yapmayı planladığını belirten Safa, ikiz kardeşiyle aynı üniversitede ve aynı bölümde eğitim almanın kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu, üniversite hayatları boyunca birbirlerini desteklediklerini vurguladı.

Bölümünü ikincilikle tamamlayan Merve Najib Türkoğlu da ikiz kardeşiyle birlikte elde ettikleri derecenin ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans yapmayı ve mühendislik alanında kariyerini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Merve, "Türkiye, uluslararası öğrenciler açısından güvenli ve nitelikli eğitim imkanları sunan bir ülke. Eğitim sürecimiz boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Burada kendimizi her zaman güvende hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 5 bini aşkın Yemenli öğrenciden 214'ü 2025-2026 akademik yılında mezun oldu. Mezunlardan 28'i eğitimlerini dereceyle tamamlarken, 9 öğrenci fakülte birincisi oldu.

"Milletinize hizmet etme iradenizi güçlendirmeniz fevkalade önemli"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ve Yemen halklarının asırlara dayanan güçlü bağlara sahip olduğunu, iki ülke ilişkilerinin ortak tarih, gönül bağı ve kardeşlik hukukundan güç aldığını belirtti.

Özvar, "Yemenli gençlere çok önemli mesuliyetler, sorumluluklar düşmektedir. Üniversitelerimizde kazanacağınız bilgi ve tecrübenin yanında dürüstlüğünüzü, çalışma disiplininizi, dayanışma ruhunuzu, ahlakınızı, din ve kültürünüze bağlılığınızı ve milletinize hizmet etme iradenizi de güçlendirmeniz ve muhafaza etmeniz fevkalade önemlidir." ifadesini kullandı.