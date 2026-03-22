İkiz Polisler Aydın'da Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkiz Polisler Aydın'da Güvenliği Sağlıyor

İkiz Polisler Aydın\'da Güvenliği Sağlıyor
22.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da motosikletli polis timinde görev yapan ikiz kardeşler, suçla mücadelede birlikte savaşıyor.

Aydın'da motosikletli polis timinde görev yapan ikiz polisler, çocukluklarını geçirdikleri sokaklarda bu kez suç ve suçlulara karşı omuz omuza mücadele ediyor.

Efeler ilçesinde polis emeklisi babaları Cengiz Yılmaz'ın izinden gitmeye karar veren 36 yaşındaki Musluhan ve Metehan Yılmaz, polislik sınavını kazandıkları 2009 yılında ilk kez birbirlerinden ayrıldı. Musluhan Hatay'daki, Metehan ise Erzincan'daki polis meslek yüksekokulunda eğitim gördü.

Mezuniyetin ardından Musluhan İstanbul'da, Metehan ise Eskişehir'de göreve başladı. İkizler, 7 yıl sonra şark görevinde Şırnak'ta yeniden bir araya geldi.

Yaklaşık 5 yıl burada görev yapan kardeşler, 2021 yılında Aydın'da aynı timde görev yapmaya başladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Yunuslar olarak bilinen motosikletli polis timinde görev yapan ikizler, olaylara birlikte müdahale ediyor.

"Telsiz sesleriyle büyüdük"

Aynı motosiklette görev yapan ve vatandaşların zaman zaman karıştırdığı kardeşlerden Musluhan Yılmaz, AA muhabirine, polislik sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Babalarının polis olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren polislerin arasında büyüdüklerini anlatan Yılmaz, "Çocukluğumuz polis arabalarında geçti. Telsiz sesleriyle büyüdük biz. O yüzden polislik bizde çocukluk aşkı oldu. O yüzden bu polislik sevdası, aşkı oradan geliyor. Polislik deyince aklımıza tabii ki ilk gelen vatanımıza, milletimize faydalı bireyler olabilmek. Vatandaşımıza, halkımıza yardımcı olabilmek en büyük amaçlarımızdan biri." dedi.

İkiziyle aynı üniformayı giymenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, zor anlarda birbirlerine moral verdiklerini ifade etti.

"Görenler şaşırıyor"

Metehan Yılmaz ise babasını rol model aldığını, çocukluktan itibaren polis üniformasını giymeyi hayal ettiğini aktardı.

Yılmaz, ikiziyle görev yaparken zaman zaman komik anlar yaşadıklarını belirterek, "Bize 'Yarım saat önce beraberdik ağabey beni nasıl tanımadın?' diyenler oluyor. Halbuki ben o değildim. İkiz kardeşimle oturup sohbet, muhabbet etmişler. O kişinin ben olduğumu sanıyorlar. Böyle komik tarafları oluyor ama güzel, gurur verici bir duygu." diye konuştu.

Çocukluklarının Aydın'da geçtiğini anımsatan Yılmaz, yıllar sonra aynı sokaklarda halkın güvenliği için görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yunus timleri amiri komiser Melik Arı da ikizleri uzun bir süre karıştırdıklarını fakat zamanla alıştıklarını vurgulayarak, "Biz Türk polisi olarak verdiğimiz eğitimler, gösterdiğimiz görev disiplini ve vatan sevgisiyle aslında bütün polis teşkilatı birbirinin benzeridir. Ekibimizde bulunan Musluhan ve Metehan bunun ete kemiğe bürünmüş halidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Omuz Omuza, Güvenlik, Güncel, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkiz Polisler Aydın'da Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:24:40. #.0.4#
SON DAKİKA: İkiz Polisler Aydın'da Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.