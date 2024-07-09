İkizce'de sel sırasında ahşap köprüyü kurtarmaya çalışan kişi anlattı - Son Dakika
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İkizce'de sel sırasında ahşap köprüyü kurtarmaya çalışan kişi anlattı

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtarmaya çalışan Hasan Keş, yaşadıklarını anlattı. Keş, sel sularının köprüye takılan ağaç parçalarını uzaklaştırarak köprünün yıkılmasını engellediğini belirtti. Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını ve bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini söyledi.

09.07.2024 12:37
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Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtarmaya çalışan kişi, yaşadıklarını anlattı.

İkizce sakinlerinden 65 yaşındaki Hasan Keş, 7 Temmuz Pazar günü İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti.

Debisi yükselmiş ırmağın sularına aldırmadan elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalıştı. Hasan Keş'in kuzeni Halil Keş ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından çok kez paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Hasan Keş, AA muhabirine, sel sularının bir 1anda ırmakta yükselmeye başladığını gördüğünü belirterek, "Selle birlikte gelen ağaç parçalarının köprüye takıldığını fark ettim. Köprünün yıkılmaması için ağaç parçalarını uzaklaştırmaya çalıştım. Ağaç parçalarını kesmemiş olsaydım köprü belki de yıkılacaktı." dedi.

Halil Keş ise ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu ifade ederek, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı.

Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını belirten Keş, "Daha önce bazı sellerde benzer ahşap köprüler yıkılmıştı. Ama bu selde köprüyü kurtarmış olduk. Sahip çıkmasaydık bu köprü de yıkılabilirdi." diye konuştu.

Hasan Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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