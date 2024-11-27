İkizini Kaybeden Sinem Soylu'nun Duygusal Doğum Günü

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İzmir'de küçük yaşlarda anne ve babasını, 3 hafta önce de otobüs çarpması sonucu ikizini kaybeden 24 yaşındaki Sinem Soylu, yeni yaşını kardeşinin hala taze olan acısıyla karşıladı.

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun (24) ikizi Sinem Soylu, tek başına kaldığı evde ailesinin yasını tutuyor.

27 Kasım 2000'de doğan ikizler, babalarını 4, annelerini ise 15 yaşında kaybettikten sonra bir süre amcalarının yanında yaşadı. Sağlık meslek lisesi mezunu olan Gizem, 5 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hemşire yardımcılığı yaparken ikizi Sinem de aynı üniversitenin Ekonometri Bölümünden geçen yıl mezun oldu.

Eğitimlerinin ardından iş hayatına atılarak kendi ayaklarının üzerinde duran ikizler, anne ve babalarının yokluğuna rağmen hayata tutundu, mutlu günlerinin anılarından kalan fotoğraflarla evlerinin duvarlarını donattı.

Doğumlarından kaza gününe kadar her anı birlikte yaşayan kardeşlerden Sinem, hem anne ve babasını hem de ikizini kaybetmesinin hüznünü yaşıyor.

Kardeşinden kendisine emanet kalan "Baron" ve "Behlül" isimli iki kedisiyle acısını hafifletmeye çalışan Sinem Soylu, doğum günü olan 27 Kasım'ı ilk kez yalnız karşıladı.

Evlerinde AA muhabirine açıklama yapan Soylu, bu yaşa kadar tüm doğum günlerini ikiziyle kutladığını ifade etti.

Kardeşinin kedisi Baron'un akşam vakitlerinde pencere kenarında halen ikizini beklediğini belirten Soylu, "Bu sefer hem annemi hem babamı hem de kardeşimi kaybettim. Kardeşimden her zaman, 'ailemden bana kalan en güzel hediye' diye bahsediyordum. Öldüğüne ben inanmıyorum. Onun benim yanımda olmadığını ve kaybettiğime inanmıyorum, çok zorlanıyorum." dedi.

İkizi kazadan önce doğum günü hediyesi almış

Soylu, doğum günlerini 27 Kasım'da kutlamalarına rağmen ikizinin kazadan önce kendisine doğum günü hediyesi aldığını dile getirdi.

İkizine çarpan otobüsü kullanan şoförün tutuklandığını, kaza sırasında telefonla oynadığına ilişkin iddialar bulunduğunu söyleyen Soylu, kardeşinin hakkını sonuna kadar savunacağını anlattı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücünün, ömür boyu ceza alacağı durum yok ama alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyorum. Şoför, telefonla oynamasaydı şu an benim kardeşim yanımda olacaktı ve ben doğum günü için mezarına gitmeyecektim. 25 yaşına birlikte girecektik."

Ailenin avukatı Canberk Tütüncüoğlu da Sinem'in psikoloğa veya psikiyatriye gitmesi gereken bir süreçte adalet aramasının kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Kazayla ilgili bazı tespitlerde bulunduklarını aktaran Tütüncüoğlu, "Kamera görüntülerine baktığımızda sanığın telefonla oynadığını, dikkatini toparlayamadığı için görüş mesafesinde olmasına rağmen Gizem'i göremediğini ve ardından kaza yaptığını tespit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaza

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.