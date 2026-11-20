(ANTALYA) - Türkiye'de iklim alanında çalışan 17 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ikinci taslak çerçeve metnine tepki gösterdi. Fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin ifadelerin metinden çıkarılmasını "ciddi bir geri adım" olarak nitelendiren İklim Ağı, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin çözüm olarak sunulmasını da eleştirdi.

Antalya'da devam eden COP31 müzakereler kapsamında dün ikinci taslak çerçeve metni yayımlandı. İlk taslakta yer alan fosil yakıtlardan uzaklaşma ve bu yöndeki yol haritalarına ilişkin ifadeler yeni metinden çıkarılırken, elektrifikasyon ve karbon yakalama teknolojilerine yönelik hükümler korundu.

İklim Ağı, ikinci taslağa ilişkin, "İlk taslaktaki olumlu kazanımların törpülendiği, sorunlu ifadelerin ise muhafaza edildiği bir metinle karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı. İklim Ağı'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Taslak çerçeve metninde kritik 1,5 derece eşiğinin aşılmasının yaratacağı risklere dikkati çekilirken bu risklerin ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz niteliğindeki fosil yakıtlardan çıkışa dair hiçbir ifadenin yer almaması, iklim müzakereleri açısından ciddi bir geri adım. Gerçekçi bir çözüm olmaktan uzak, sahada defalarca başarısız olmuş ve fosil yakıt bağımlılığını sürdürmeye yarayan tehlikeli bir oyalamadan ibaret karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin çözüm diye sunulması kabul edilemez. Elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağına dair hiçbir güvence içermeyen elektrifikasyon hedefi, fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmak yerine mevcut enerji sisteminin devamına hizmet etme riski taşıyor. İnsan hakları, toplumsal cinsiyet ve yerli haklarına dair bir önceki taslaktaki temel hükümler de yeni metinden çıkarıldı."