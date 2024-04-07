İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejileri Açıklandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2024-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı" ile "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nın, iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak görülmesini, kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireyler arasında güçlü işbirliğiyle uygulanması gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iklim değişikliğinde enerji, sanayi, ulaştırma, atık, su, afet, sağlık ve tarım gibi birçok sektörü ilgilendiren, 2024-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı" ile "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nın, iklim değişikliğine ilişkin yeni bir yol haritası olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerimizi, ekonomimizi iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz. Bu strateji ve eylem planları, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülmeli, kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireyler arasında güçlü işbirliği ile uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.