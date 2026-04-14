İklim Değişikliği Lastik Değişimini Etkiliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de lastikçi Ramazan Demir, kış lastiği değişim sezonunun iklim değişikliği nedeniyle durgun geçtiğini belirtti.

BİNGÖL'de yaklaşık 30 yıldır lastikçilik yapan Ramazan Demir, iklim değişikliği nedeniyle lastik değişim sezonunun bu yıl durgun geçtiğini söyledi. Kış lastiklerinin +5 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda özelliğini kaybettiğini belirten Demir, "Kışlık lastik yazın sıcak asfaltta kayma yapar, mutlaka sökmek gerekir" dedi.

Merkez Yenişehir Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde esnaflık yapan Ramazan Demir, her yıl 1 Nisan itibarıyla başlayan kış lastiği değişim yoğunluğunun bu yıl havaların soğuk seyretmesi nedeniyle geciktiğini belirtti. Mevsimlerin değişmesinin sürücü alışkanlıklarını da etkilediğini ifade eden Demir, "Normal şartlarda kışlık lastikleri 1 Aralık'ta takar, 1 Nisan'da çıkarırdık. Ancak mevsimler değiştiği için şu an havalar hala soğuk gidiyor ve bu yüzden kimse lastiklerini değiştirmiyor. Normalde mart ayında değişimlere başlardık ama şu an talep oldukça az. Şehir içinde araç kullananlar değişim yapmaya başladı ancak şehirlerarası yola çıkan sürücüler risk almamak için şu an beklemeyi tercih ediyor. Çoğu kişi 15 Nisan tarihini bekliyor" dedi.

'AŞINMIŞ LASTİKLE YÜKSEK SÜRAT ÖLÜME DAVETİYEDİR'

Kış lastiğinin sadece kar ve buz için değil, düşük sıcaklıklar için tasarlandığını ifade eden Demir, "+5 derecenin üzerine çıkıldığında kışlık lastikleri mutlaka sökmek gerekir. Kışlık lastiğin kauçuğu ve hamuru tamamen kış koşullarına göre tasarlanmıştır. Bu sıcaklıktan sonra lastik özelliklerini kaybeder; yazın sıcak asfaltta performans sergilemez ve kayma yapar. Günümüz araçları oldukça güçlü; sürücü gaza bastığında araç anında 200 sürat yapabiliyor. Bu yüksek hızlarda lastiklerin durumu hayati önem taşıyor. 'Nasıl olsa kar yok' diyerek aşınmış lastikle gezmek hem sürücünün kendi canını hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atar. Bu yüzden lastik bakımına ve mevsimine uygun değişime çok dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:33:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.