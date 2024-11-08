İklim Değişikliği Semineri Antalya'da

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliğinde, iklim değişikliğine bağlı binalarda ısı, ses ve su yalıtımı konulu seminer düzenlendi.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ATSO'da gerçekleştiren seminerde, iklim değişikliğinin nedenleri ve çözüm yolları hakkında sunum yaptı.

İklim krizinin temel sebebinin atmosfere salınan karbondioksit olduğunu belirten Atmaca, "Karbon salınımını azaltmak zorundayız. Karbondioksitin ana kaynağı ise enerji kullanımı. Özellikle kamu binalarında enerji kullanımı büyük bir yer tutuyor ve burada kontrolsüz bir enerji tüketimi görüyoruz." dedi.

Seminere, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük ile sektör temsilcileri katıldı.