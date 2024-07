Güncel

İklim değişikliği su kaynaklarını vurdu, sondajlar daha derine atılıyor

MASKİ yeterli içme suyu için yeni sondajlar açmaya devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa merkezde yeni açılan sondajları ve Gürle Kaptaj arası isale hattını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek:

"Su ucuz diye hunharca kullanılmamalı"

MANİSA - İklim değişikliği ve artan nüfus ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da her geçen gün su kıtlığı riski artarken, yeterli içme suyu için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sondaj açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İklim değişikliğinin su rezervlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yer altında daha derinden su çekmeye başladıklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma, beraberinde iklim değişiklikleri, sanayileşme ve artan nüfus, son yılların en kurak zamanlarının yaşanmasına neden oluyor. Su kıtlığı riski yaşayan kentlerden biri olan Manisa'da da Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), yeterli içme suyu için il genelinde sondaj ve yeni kaynaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde 3 yeni sondaj kuyusu açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gürle Mahallesi'nde Manisa merkez için yeni açılan sondajlar ile birlikte Gürle Kaptaj arası isale hattı yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Zeyrek, Gürleli vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

"Yer altından daha derinden sular çekiyoruz"

Manisa merkez için 3 tane sondaj açtıklarını dile getiren Başkan Zeyrek, "Yaklaşık 250 metreden suyumuzu çıkartıyoruz. Yaklaşık olarak 2 bin metre yeni bir hat çekerek ulaşacak olan suyumuzu burada güçlendirdik. Manisa'mızın ilerleyen dönemde su sorununu çözebilmesi için çok önemli bir projeydi. İklim değişikliklerinden dolayı sularımız her geçen gün azalıyor. Yer altından daha derinden sular çekiyoruz. Ama bu şekilde yeni oluşturulan sondajlarla birlikte bunlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gürle'mizin suyu Manisa merkezine özellikle yıllardan beri hizmet veren bir merkezdi. Bunu burada daha da güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İleride yaşanacak olan su sorunlarının önüne geçmek için bu çalışmayı çok önemsiyorduk. 90 gün gibi bir süre öngörülüyordu başladığımızda ama arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarına biz bunu 30 gün gibi bir sürede hemen hemen sonuna getirdik. Yukarıdaki su depomuzun kaba inşaatı bitti. İnce yapılarına başladık. Onu da en kısa sürede bitirmiş olacağız. Yalnızca Gürle değil, Manisa'da yaşayan her hemşehrimizin, her zaman için yanında olacağız. Arkadaşlarımız gerçekten çok çalışıyorlar. Evet su sorunumuz her gün var. Her geçen gün de artıyor. Özellikle bu iklim değişiklikleri buna çok sebep oluyor ama ekiplerimiz de bunun önüne geçebilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Bu sorunları da en kısa sürede tekrardan kendi ekiplerimizle birlikte çözeceğiz" dedi.

"Su ucuz diye hunharca kullanılmamalı"

Vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını isteyen Başkan Zeyrek, "Tabii su bir hayat evet bir zorunluluk, yaşam kaynağının vazgeçilmezi. Bir seçim boyunca söz verdiğimiz üzere ilk 2 ton suyu 1 lira. Son ek kademelerde de yüzde 30 indirim yaptık. Çünkü Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan bir ildik. 'Bunu yapamazsın' diyorlardı, yapılabileceğini gösterdik. 2 ton su, insani yaşam hakkıydı. Yani sabah kalktık elimizi yüzümüzü yıkadık. Çamaşır bulaşığı yıkadık, duşumuzu aldık. Abdestini aldın 2 ton su kullanıyorduk. Bunu parası olan olmayan diye ayırt edemezdik. O yüzden dolayı sembolik bir lira gibi bir rakamdan vatandaşımıza sunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesine bütçesine bir zarar açıyor mu bu? Tabii ki açıyor. Ama dışarı giden özellikle hesaplanamayan ve düzensizce yapılan harcamaların önüne geçince bu zararı bütçede bu şekilde telafi ediyoruz. Bu şu demek değil tabii ki. Su ucuz diye hunharca kullanmak anlamına gelmiyor. Çünkü suyun ne kadar değerli olduğunu ve yaşamımızda ne kadar önem arz ettiğini biliyor olmamız gerekiyor ve biliyoruz. Gün geçtikçe yeraltı suları çekiliyor ve Gürle'de bugün 250 metreden su buluyoruz ama bazı yerlerde 400 metreye kadar inmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşımızın bu konuda çok bilinçli olmasını ben buradan rica ediyorum. Evet suda indirim yaptık, su ucuzladı ama bu insani su kullanım hakkı olması için ucuzladı. Bu suyla bağımızı, bahçemizi sulamamamız gerekiyor. Yarınlara bırakmamız gereken su kaynaklarının oluşması gerekiyor. Biz buna yönelik çalışmalarımızı devam edeceğiz. Bu hep birlikte yapacağımız bir mücadeledir. Vatandaşımızın da bu konuda ben duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Başkan Zeyrek'in incelemelerine MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve genel müdür yardımcıları da eşlik etti.