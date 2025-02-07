İklim Değişikliğine Çözüm Arayışı

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İtalya ve Slovakya'dan Çubuk ilçesine gelen heyet, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım incelemelerinde bulundu.

Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Erasmus +Projeleri kapsamındaki "Mesleki Eğitim ve Öğrenmede Sürdürülebilir Organik Girişimler" başlıklı projenin açılış programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul, tarım bölümü öğretmenleri ve diğer ilgililerin eşlik ettiği heyet, daha sonra tarımla ilgili örnek işletmeleri ziyaret etti, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım alanlarındaki çalışmaları inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Uluslararası Proje Koordinatörü Mehmet Ada, konuya ilişkin AA muhabirine, proje kapsamında çevresel ve yenilikçi uygulamalara erişimi kolaylaştırmak ve özelikle mesleki eğitim öğrenci ve öğretmenleri arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Üniversiteler, kamu kurumları, mesleki okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri kurduklarını belirten Ada, şunları kaydetti:

"Amacımız iyi uygulamaların, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşılması yoluyla tarım uygulamaları ve tarım teknolojilerine yapılan yatırımlara katkı sunmaktır. Yapılan açılış toplantısında proje süresince yapılacak faaliyetler, önemli aşamalar ve çalışma takvimi ele alındı. Ardından heyetle birlikte ilçemizdeki tarımsal iyi uygulamaları yerinde ziyaret ederek inceledik. Burada örnek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Daha sonra da Çubuk'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduk."