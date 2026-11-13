İklim elçisi Anaçoğlu, COP31'de gençlerin müzakerelerde karar verici olmasını istedi - Son Dakika
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İklim elçisi Anaçoğlu, COP31'de gençlerin müzakerelerde karar verici olmasını istedi

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İklim elçisi Anaçoğlu, COP31\'de gençlerin müzakerelerde karar verici olmasını istedi
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2021'de Avrupa İklim Paktı Elçisi seçilen Seren Anaçoğlu, Antalya'daki COP31'de iki panelin moderatörlüğünü yaptı. Anaçoğlu, gençlerin iklim müzakerelerinde karar verici ve imzacı olarak yer alması gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonunun 2021'de Avrupa İklim Paktı Elçisi olarak seçtiği Seren Anaçoğlu, gençlerin iklim mücadelesinde yalnızca dinleyici değil, karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, bu yöndeki çalışmalarını küresel iklim zirvesi COP31'de sürdürüyor.

Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördüğü dönemde 16 yaşında çevre kulübü başkanlığı yapan Anaçoğlu, verdiği ilk konferansın ardından çevre alanındaki çalışmalara yöneldi. Anaçoğlu, 2021'de henüz 18 yaşındayken Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Elçisi seçildi.

İklim alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlara taşıyan 23 yaşındaki Anaçoğlu, Belçika'da diplomatik konferanslara, uluslararası eğitim programlarına ve iklim diplomasisi çalışmalarına katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Dr. Jane Goodall'ın da yer aldığı organizasyonlarda çalışmalar yürüten Anaçoğlu, Roots & Shoots Türkiye Danışma Kurulu üyeliği ve Cemre Vakfı gönüllülüğünün yanı sıra gençlerin çevre ve doğa koruma faaliyetlerine de destek veriyor.

Anaçoğlu, 2025'te Forbes Türkiye'nin 30 Under 30 listesinde yer aldı. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Yılın Çevreci Genci" seçilen Anaçoğlu, İngiltere merkezli She Inspires Foundation tarafından da "Global Genç Başarılı Kadın Ödülü"ne layık görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Anaçoğlu, çocuk hakları, iklim adaleti ve gelecek nesillerin hakları üzerine hukuki çalışmalar yürütüyor.

Antalya'da düzenlenen COP31'de iki panelin moderatörlüğünü üstlenen Anaçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen konferansta görev almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha fazla gencin müzakerelerde yer almasını umut ediyoruz

Gençlerin iklim politikalarının belirlendiği karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması için çalıştığını belirten Anaçoğlu, AA muhabirine, COP31'de gençlere çeşitli görevler verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Anaçoğlu, COP31'de çok fazla gencin görev aldığını ve gençlere panellerde moderatör olarak yer verilmesinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Konferansın bir de müzakere kısmı var. Daha fazla gencin karar verici ve imzacı pozisyonunda müzakerelerde yer almasını umut ediyoruz. İklim krizi, gençlerin büyük bölümünün anksiyete olarak gördüğü bir problem." dedi.

İklim krizinin gelecek nesillerin yaşamını doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Anaçoğlu, sıcaklık artışlarının doğadaki dengeyi değiştireceğini ve birçok canlı türünü tehdit edeceğini dile getirdi.

Gençler olarak daha yaşanabilir bir dünya istediklerini anlatan Anaçoğlu, plastik üretimi ve fosil yakıt kullanımının adil bir şekilde tamamen sonlandırılmasını istediklerini söyledi.

İklim krizinin aynı zamanda bir insan hakları sorunu olduğuna işaret eden Anaçoğlu, doğal afetler nedeniyle insanların yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Anaçoğlu, iklim kaynaklı göçlerin önlenmesi ve herkesin yaşanabilir koşullara sahip olması için hukuk alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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