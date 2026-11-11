İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kongo Cumhuriyeti'nden ormanların korunması için finansman çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kongo Cumhuriyeti'nden ormanların korunması için finansman çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi ve ormanların korunmasına yönelik finansmanın artırılması çağrısında bulundu.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi ve ormanların korunmasına yönelik finansmanın artırılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi Bakanı Rosalie Matondo, Cumhurbaşkanı Nguesso'nun mesajını okudu.

Nguesso, mesajında iklim değişikliğinin toplumları, ekonomileri ve ekosistemleri tehdit ettiğini belirterek, uluslararası iklim taahhütlerinin her zaman yeterli sonuç vermediğini ifade etti.

Uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret eden Nguesso, "Artık yenilenen taahhütler döngüsünden çıkıp ölçülebilir sonuçlar ve üstlenilen sorumluluklar dönemine geçmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti'nin yıllık ormansızlaşma oranının yüzde 0,06 ila 0,1 olduğunu belirten Nguesso, ülkede bugüne kadar 14 milyondan fazla ağaç dikildiğini ve toprakların yüzde 27'sinden fazlasının biyolojik çeşitliliğin korunmasına ayrıldığını kaydetti.

Nguesso, ülkesinin 1 milyar ağaç dikilmesinin öngörüldüğü bir ulusal program yürüttüğünü, ayrıca 200 bin hektarlık alanda 200 milyon ağaç dikilmesinin planlandığını ifade etti.

İklim finansmanının artırılmasının önemini vurgulayan Nguesso, uluslararası ortakları, özel sektörü ve yerel toplulukları, ormanların korunması ve yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
GüncelKongoCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:19:10. #7.13#
SON DAKİKA: İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kongo Cumhuriyeti'nden ormanların korunması için finansman çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android