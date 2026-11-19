Deneysel besteci Mehmet Ünal, atomların ışık spektrumlarını sese dönüştürdüğü çalışmasıyla yer aldığı COP31'de insanların doğayla ortak kökenlerine farklı bir açıdan bakmasını amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sanat ve iklim ilişkisine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda COPArt programına davet edilen Ünal, AA muhabirine, "Kozmik Senfoni" projesini anlattı.

Sanatın iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturabilecek güçlü bir anlatım aracı olduğunu, sanatçıların da önemli birer hikaye anlatıcısı olduğunu belirten Ünal, COP31 kapsamında da bu konuyu insanlara duygusal ve farklı bir perspektiften aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Doğadaki elementlerle insan bedeninin aynı maddelerden oluştuğuna işaret eden Ünal, "Atomların ışık spektrumlarını sese dönüştürdüğü deneysel çalışmamla insanların doğayla ortak kökenlerine farklı bir açıdan bakmasını amaçlıyorum." ifadesini kullandı.

Ünal, "Benim anlatmak istediğim hikaye, aldığımız her nefeste doğayla nasıl iç içe olduğumuza dair. Bir ağacın yaprağındaki karbonla tenimizdeki karbon aynı element. Kozmik Senfoni'de bu akrabalığı duyulur kılmak istedim." dedi.

"Kozmik Senfoni" çalışmasının ilk adımlarının 2021 yılında NASA ile ABD'de gerçekleştirdikleri bir projeye dayandığını hatırlatan Ünal, bu çalışmayı geliştirerek sürdürdüklerini aktardı.

Eserin ilk bakışta bir müzik enstrümanını andırdığını vurgulayan Ünal, enstrümanla etkileşime geçenlerin çaldıkları seslerin aslında bir atomun ışık spektrumlarından oluştuğunu keşfettiklerini kaydetti.

Ünal, her elementin kendine özgü bir ışık spektrumu bulunduğunu, bu spektrumları müzikal tınılara dönüştürerek bestelerini oluşturduğunu dile getirdi.

Enstrümana dokunan kişilerin kendileriyle doğa arasındaki ortaklığı fark etmelerini amaçladığını ifade eden Ünal, "Her elementin kendine özgü bir izi var. Atomların ışık spektrumlarını müzikal tınılara dönüştürüyor, bestelerimi bu tınılarla kuruyorum." diye konuştu.

Ünal, dinleyicilerin karbonu kendi bedenlerinin de bir parçası olarak hissedebilmelerini istediğini belirterek, "Bir besteci olarak dileğim, dinleyicinin karbonu bir an için kendi bedeninin de bir parçası olarak duyabilmesi. Belki o zaman iklim üzerine konuşurken neyi korumaya çalıştığımızı biraz daha yakından hissederiz." sözlerini sarf etti.

"Togg'lar gezen birer mobil sanat galerisi gibi"

"Sanat Yol Alıyor: Togg ile Dijital Sanatın Yeni Mekanı" başlıklı çalışmalarına da değinen Ünal, yaklaşık 20 kişilik teknoloji ekibiyle 2019'dan bu yana Togg ile çalıştıklarını belirtti.

Ünal, araç içi sürüş deneyimini geliştirmeye yönelik teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ve estetik deneyimler üzerine projeler geliştirdiklerini anımsattı.

Togg'un sanatla kurduğu ilişkiyi önemsediklerini vurgulayan Ünal, araçların Türk sanatçılarının eserlerini farklı kesimlerle buluşturan hareketli sanat alanlarına dönüştüğünü ifade etti.

Ünal, "Togg'lar gezen birer mobil sanat galerisi gibi. Bir taraftan da kültür elçisi çünkü içeride bulunan eserlerin hepsini Türk sanatçılar yapıyor. Togg'daki eserler aynı zamanda bir arşiv niteliği taşıyor. En kıymetli tarafı ise bu eserleri görmek için bir sanat galerisine gitmenizin gerekmemesi. Köydeki bir çocuk da o arabaya bindiğinde sanatla muhatap olabiliyor." bilgisini paylaştı.

Araç içi kişiselleştirme imkanlarının da sanatla ilişkili olduğunu anlatan Ünal, ekranlar aracılığıyla ışık, ses, müzik ve görsel unsurların kişiselleştirilebildiğini belirtti.

Araçların insanların hayatında önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Ünal, "Araçlar üçüncü yaşam alanımız. Hayatımızın önemli bir kısmı bu araçların içerisinde geçiyor. Otonom sürüşlerin gelmesiyle beraber bu tarz teknolojilere daha fazla ihtiyaç duyulacak. Teknolojiyi, sanatı ve bilimi topluma daha fazla yaklaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte dinleyicinin ruh haline ve çevresel koşullara göre değişebilen müzik deneyimlerinin öne çıkacağını vurgulayan Ünal, "Artık 'zeki müzikler' olacak. Gelecekte dinamik olarak değişen, dinleyicinin ruh haline ve çevresel koşullara göre şekillenen müzik deneyimleri öne çıkacak. Bir şarkıyı her açtığınızda o şarkı o günün hava şartlarından, durumundan, ruh halinden etkilenmeye, deneyim kazanmaya başlayacak. 'Zeki müzikler' dediğim şey bu. O yüzden heyecanlı bir gelecek bizi bekliyor." ifadesini kullandı.