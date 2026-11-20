Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım'da çıkışı dünya gündeminde geniş yer bulurken, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Serra Güzeller, oyunu tasarım, kültür, ekonomi ve etik açılarından değerlendirdi. Öğr. Gör. Güzeller, "Dijital Oyun Tasarımı bölümü olarak öğrencilerimizle GTA gibi yapımları yalnızca oyuncu gözüyle değil, tasarım, anlatı, üretim ve etik açılarından da inceliyoruz. GTA VI'nın önümüzdeki yıllarda derslerimizde sıkça örnek olarak karşımıza çıkacağından eminiz" dedi.

'BİR KUŞAK BU OYUNLA BÜYÜDÜ'

GTA VI'nın çıkışının oyun dünyasında uzun zamandır beklenen bir an olduğunu belirten Öğr. Gör. Güzeller, oyuna duyulan ilginin hem oyunun kendisinden hem de seriye ara verilen 13 yıllık bekleyişten kaynaklandığını söyledi. Yapımın yaş sınırına ve sektördeki çalışma koşullarına da dikkat çeken Öğr. Gör. Güzeller, "Serinin bir önceki oyunu GTA V 2013'te çıkmıştı. Arada geçen 13 yılda bir kuşak bu oyunla büyüdü, başka bir kuşak da ilk kez yeni bir GTA çıkışına tanıklık ediyor. Bu yüzden ilginin bir kısmı oyunun kendisinden, bir kısmı da bu uzun bekleyişten geliyor" diye konuştu.

'AÇIK DÜNYA TASARIMININ ÖNCÜSÜ'

Öğr. Gör. Güzeller, serinin oyun tasarımı tarihindeki yerine değinerek "2001'de çıkan GTA III, oyuncunun bir şehirde istediği yöne gidebildiği üç boyutlu açık dünya fikrini yaygınlaştırdı. Bugün Assassin's Creed'den Cyberpunk 2077'ye kadar pek çok oyun, bir ölçüde bu yaklaşımın devamı. Rockstar'ın GTA V ve Red Dead Redemption 2 ile oturttuğu standart; yaşayan, kendi düzeni olan ve oyuncuya tepki veren bir dünya kurmaktı. GTA VI'nın merakla beklenmesinin başlıca nedeni, bu standardın bir sonraki adımı olarak görülmesi" dedi.

'POPÜLER KÜLTÜRE TUTULAN ÇARPIK BİR AYNA'

Oyunun çekiciliğinin yalnızca teknik büyüklüğünden gelmediğini söyleyen Öğr. Gör. Güzeller, serinin kültürel yönünü şu ifadelerle anlattı:

"GTA serisi, Amerikan popüler kültürüne, medyasına ve tüketim alışkanlıklarına dışarıdan bakan, abartılı ve alaycı bir dille yaklaşmasıyla biliniyor. Radyo kanallarından sahte reklamlara kadar oyunun dünyası, dönemin kültürüne tutulmuş çarpık bir ayna gibi. Bu yaklaşımın gerçekten bir eleştiri mi, yoksa eleştiri kılıfında bir eğlence mi olduğu da yıllardır tartışılıyor. Sosyal medya çağında geçen GTA VI'nın bugünün dünyasına nasıl baktığı da merak edilen konulardan biri."

'SİNEMA VE MÜZİKLE AYNI ÖLÇEKTE BİR KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ'

Öğr. Gör. Güzeller, GTA'nın oyun sektörünün geldiği noktanın en net örneklerinden biri olduğunu belirterek ekonomik boyuta şu sözlerle değerlendirdi: "GTA V 200 milyonun üzerinde satarak eğlence tarihinin en çok satan ürünleri arasına girdi. GTA VI'nın ilk günlerine dair tahminler de oyunların artık sinema ve müzikle aynı, hatta daha büyük ölçekte bir kültür endüstrisi olduğunu gösteriyor."