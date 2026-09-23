İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, MHP İl Başkanı Biçer\'e başarı diledi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, MHP İl Başkanı Biçer'e başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer'i ziyaret etti. Soytürk, MHP İl Başkanlığındaki görüşmede Biçer'e görevinde başarı dileyip ev sahipliği için teşekkür etti ve Edirne'nin gece havadan çekilmiş fotoğrafını armağan etti.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer'i ziyaret etti.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanlığındaki ziyarette Soytürk, Biçer'e görevinde başarı diledi.
Görüşmenin ardından Biçer'e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Soytürk, Edirne'nin gece saatlerinde havadan çekilmiş bir fotoğrafını armağan etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?