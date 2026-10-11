İl Özel İdaresi Demirköy\'de Yeşilce-Hamdibey yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyü ile Hamdibey köyü arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilce köyü yolunda yürütülen çalışmalarla, ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yeşilce köyü muhtarı Erdinç Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sıcak asfaltın bölge ulaşımı açısından önemine değinen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Köyde yaşayan vatandaşlarımız için yol hayati önem taşıyor. Yolun sıcak asfalt yapılması ulaşımda çok güzel bir konfor sağladı. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu yolu kullanacaklar. Çalışmalarda emeği geçen herkese köylülerim adına teşekkür ederim."