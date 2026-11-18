Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan yangında evi, ahırı ve traktörü zarar gören, 19 hayvanını kaybeden yetiştiriciye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek ziyareti gerçekleştirildi.

Tomarlı köyünde 14 Kasım'da meydana gelen yangında Tuncer Güler'e ait ev ve ahır ile traktör zarar gördü, 18 büyükbaş hayvan ve bir at telef oldu.

Yangının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Güler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getiren Aydın, zor günler geçiren yetiştiricinin yanında olduklarını belirterek, müdürlük olarak kendisine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.