İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Edirne'de kantin denetimini 7 gün 24 saat sürdürüyor - Son Dakika
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Edirne'de kantin denetimini 7 gün 24 saat sürdürüyor

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Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve okul çevresindeki toplu tüketim yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Edirne'de öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinleri ile okulların çevresindeki toplu tüketim yerlerinde denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu, hijyen koşulları ve gıdaların muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket ve ambalaj bilgileri ile işletmelerin genel temizlik ve düzen şartlarını inceledi.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletme sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Edirne'de kantin denetimini 7 gün 24 saat sürdürüyor - Son Dakika
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