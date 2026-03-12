İlaç Fiyatlandırmasında Kur Artışı - Son Dakika
İlaç Fiyatlandırmasında Kur Artışı

12.03.2026 14:23
İlaç fiyatlandırmasında avro kuru iki aşamalı olarak artırıldı; yerli üretim teşvik edilecek.

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunda değişiklik yapıldı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenlemeyle iki aşamalı kur artışı öngörüldü. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 25 lira 33 kuruş olan avro kuru yarından geçerli olacak şekilde 26 lira 87 kuruşa, 1 Nisan'dan itibaren de 29 lira 11 kuruşa çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kararname sadece ilaç fiyatına esas olacak döviz kurunu güncelleme ile sınırlı kalmadı. Uygun fiyatlandırma politikası ile yenilikçi ilaçların ülkeye gelmesini teşvik ederken ilaçta yerelleşmiş üretimi de önceleyen bir strateji hedeflendi.

Bu yıla özgü 1 Nisan 2026 tarihini merkezine alan iki aşamalı kur artışına dayanan düzenlemeyle ilaç tedarikinin kesintisiz sağlanması, ilaçta yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlandı.

İlaç fiyatlandırmasındaki formülde değişikliğe gidildi

Kurun iki aşamalı güncellenmesinin sebebi ise ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklik oldu.

Mevcut düzenlemeye göre, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur, bir önceki yılın ortalama avro kurunun yüzde 60'ının alınması ile hesaplanıyordu. Değişiklikle, 1 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bu oran yüzde 65 olarak belirlendi.

Yerli ilaç üretimi teşvik edilecek

İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, piyasaya girmekte zorlanan "ilk eşdeğer" ürünün hızlıca piyasaya girmesini sağlayabilmek için 3 yıl boyunca firmalara "ilk eşdeğer ürün teşviki" verilecek.

İlk eşdeğer geldiğinde, daha önce referans ilacın yüzde 60'ı olarak uygulanan fiyat oranı ilk yıl için yüzde 80, ikinci yıl için yüzde 75, üçüncü yıl için ise yüzde 70 olarak uygulanacak. Böylece herhangi bir referans ilacın ilk eşdeğer ürününün piyasaya ivedilikle girmesi teşvik edilmiş olacak.

Düzenlemeye göre, "ilk eşdeğer" ürüne uygulanan referans ürün destekleri bir yıl sonunda imal eşdeğer ürünlerin pazar payının yüzde 5'e ulaşması durumunda yüzde 75'ten yüzde 80'e artırılacak, ikinci yıl yüzde 10'a ulaşması durumunda yüzde 70'ten yüzde 75'e çıkacak.

Yeni düzenlemeyle "Fiyat Korumalı Ürün" kapsamı genişletildi

Düzenlemeyle, konvansiyonel ürünlerin (modern tıpta kullanılan geleneksel ilaçlar) desteklenmesini amaçlayan ve 1987'den önce piyasaya çıkmış ürünleri kapsayan "fiyat koruma" uygulaması 2000 yılına güncellendi. Böylece artık 2000 yılından önce piyasaya çıkmış ürünler fiyat koruma kapsamına alındı. Bu kapsamdaki ürünlerin yüzde 87'sini Türkiye'de imal edilen ürünlerin oluşturduğu belirtildi.

Böylece düşük fiyat nedeniyle üretimi firmalar tarafından cazip olmayan ancak hala tıbben etkili ilaçların piyasada bulunması sağlanmış olurken yerli ilaç sanayisinin ürünleri de desteklenecek.

Ayrıca, dönem içinde gelişebilecek faktörlere bağlı fiyat kaynaklı olası temin sıkıntılarının önüne geçebilmek için Fiyat Değerlendirme Komisyonu da (FDK) devrede olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

