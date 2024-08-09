İlaçlardaki Fiyatlandırma Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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İlaçlardaki Fiyatlandırma Sorunu Devam Ediyor

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlardaki fiyatlandırma sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Saydan, ilaç fiyatlandırma politikasındaki baskılayıcı tutumun ilaç bulunabilirliğini zorlaştırdığını belirtti.

09.08.2024 12:26
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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlardaki fiyatlandırma sorununa ilişkin "MS, kanser, hormon, antibiyotik, ağrı kesici, bazı göz ve kulak damlaları, hemoroit ilacı gibi birçok hastalıkta kullanılan ilaca ulaşmakta sorun yaşanıyor. Bu sürecin başlıca sebebi; ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutumdur" açıklamasını yaptı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlardaki fiyatlandırma sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fiyatlandırmadaki kur makasının, birçok ilaca ulaşılamama sorununa neden olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti:

"1 euro neredeyse 37 lira. Buna karşılık ilaç fiyatı hesaplanırken kullanılan euro 17,5 lira. Üreticiler ve ithalatçılar ilaçları üretmekte ya da ithal etmekte zorlanıyor. Kurlar arasındaki bu makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor.

"Bu sürecin sebebi fiyatlandırma politikasındaki baskılayıcı tutum"

İthal olarak yurtdışından gelen ilaçlar başta olmak üzere aralarında MS, kanser, hormon, antibiyotik, ağrı kesici, bazı göz ve kulak damlaları, hemoroit ilacı gibi birçok hastalıkta kullanılan ilaca ulaşmakta sorun yaşanıyor. Bu sürecin başlıca sebebi; ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesidir."

Dolar kurunun bugün itibarıyla 33 lirayı aştığı halde ilaç ithalatında dönemsel kurun 17,5 euro olduğunu hatırlatan Saydan, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü girdi maliyeti ve işletme gideri arttığı halde Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen euro kuru bugün hala reel kurun ancak yüzde 50'sine erişebilmiş durumdadır. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre ağır bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve 'yok'ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler ithal edilmemekte, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemekte."

Bulunamayan ilaçların hastalar kadar eczacıları da zorladığına dikkat çeken Saydan, şöyle dedi:

"Büyük bir emek, zaman ve işgücü kaybının yanı sıra ilacın bulunabilir olmaması halk sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Olumsuz etkilerinin ekonomik değeri maalesef ki paha biçilemez büyüklüktedir. İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan kısmi düzenlemeler de ilaç arzındaki sorunları gidermeye yetmiyor."

Kaynak: ANKA

Nurten Saydan, TEİS, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlaçlardaki Fiyatlandırma Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika

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