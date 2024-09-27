İLBANK'tan 46 Atık Tesisine Destek

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İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yıl içerisinde 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Hareketi" 7'nci yılını doldurdu.

Atıkların ekonomiyle yeniden entegrasyonunu hedefleyen hareketle İLBANK da Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yıl içerisinde 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu. Katı atık tesislerinde günlük 9 bin ton atık ayrıştırılıp ürün veya enerjiye dönüştürülüyor.

İLBANK, Genel Müdürlük Hizmet Binasında ve Bölge Müdürlüklerinde kurduğu Atık Geçici Depolama Alanları sayesinde de birçok tasarruf ve kazanımlar elde etti.

Bu kapsamda, 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ve 3 bin 967 metreküp su tasarrufu sağlandı. Toplanan atık cam, plastik ve metallerle 115 ton hammadde israfının önüne geçildi.