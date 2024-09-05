İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu ertelendi

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu"nun Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Bilecik'te Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bugün saat 19: 00'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu ileri bir tarihe ertelendi.