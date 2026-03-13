İlber Ortaylı'ya Veda

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Ömrünü tarihimizi araştırmaya ve gelecek nesilleri aydınlatmaya vakfeden İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, akademi camiasına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizin hafızası, kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Ömrünü tarihimizi araştırmaya ve gelecek nesilleri aydınlatmaya vakfeden İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, akademi camiasına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."