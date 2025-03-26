İLEF Öğretim Elemanları, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltını Protesto Eden Öğrencilerin Yanında

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Öğretim Elemanları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından boykot kararı alan öğrencilerinin yanında olduklarını bildirdi.

İLEF'li Öğretim Elemanlarının, "Öğrencilerimizin yanındayız" başlığıyla yaptıkları açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin içinden geçtiği koşullar tüm toplumda olduğu gibi üniversite öğrencilerinde de derin kaygılar yaratmıştır.

Seçme-seçilme başta olmak üzere anayasal ve demokratik hakların kullanımını zedeleyen gelişmeler yaşanırken üniversitelerine ve geleceklerine sahip çıkma iradesi gösteren öğrencilerimizin gördüğü şiddet ve baskılar güvenliklerini ve eğitim özgürlüklerini tehdit eder hale gelmiştir.

Protesto dahil olmak üzere yasal ve meşru haklarını kullanan öğrencilerimizin yanındayız."