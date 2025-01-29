İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Torunlarla Keyifli Buluşma - Son Dakika
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İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Torunlarla Keyifli Buluşma

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Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde, 55 yaş üzeri kursiyerler yarıyıl tatilinde torunlarıyla birlikte sanat etkinliklerinde buluştu. Resim, seramik, takı ve heykel yapımı gibi faaliyetlerle keyifli saatler geçiren kursiyerler, sosyal hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

29.01.2025 10:45  Güncelleme: 11:48
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, yarıyıl tatilinde keyifli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, resim, seramik, takı, keçe, heykel yapımı gibi sanatın çeşitli dallarında edindikleri hünerleri torunlarına aktarmanın ve onların heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Konak Belediyesi, 55 yaş üzeri vatandaşları sosyal yaşamın içinde tutan, emek ve üretimlerine değer katan İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen torunlarıyla bir araya gelen merkezin ileri yaş kursiyerleri, resim, seramik, takı, keçe, heykel yapımı gibi sanatın çeşitli dallarında edindikleri hünerleri torunlarına aktarmanın ve onların heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe 60 kursiyer torunlarıyla birlikte katıldı. Çocuklar, büyüklerinin yardımıyla çamurdan heykel, keçeden süs eşyası ve resim yaptı. Bu özel buluşmada torunlarıyla birlikte keyifli saatler geçiren kursiyerler ise sosyal çalışmaları nedeniyle Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür etti. Merkez sayesinde sosyalleşerek hayata katıldıklarını vurgulayan kursiyerler, "Burası adeta terapi merkezi gibi çalışıyor. Rahatlıyor ve sıkıntılarımızı unutuyoruz. Bugünün anlamı daha başka. Torunlarla birlikte çalışıyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk verdi. Bize bu olanağı sağladığı için Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkanımıza, Konak Belediyemizin sevgi dolu çalışanlarına ve Halk Eğitim Merkezi hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Konak'ta ikinci baharını yaşayan 55 yaş ve üstü bireylerin yoğun ilgi gösterdiği merkez, Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 380 adresinde hizmet veriyor. Merkezden faydalanmak ya da bilgi almak için iletişim numarası "0232 445 43 20"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Torunlarla Keyifli Buluşma - Son Dakika

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