İletişim Başkanı Altun: RTÜK Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluş Olarak Görevini Yapmak Mecburiyetindedir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İletişim Başkanı Altun: RTÜK Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluş Olarak Görevini Yapmak Mecburiyetindedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun muhalif yayın kuruluşlarına ağır cezalar vermesi nedeniyle eleştirilen RTÜK hakkında açıklama yaptı. Altun, "RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

28.03.2025 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun muhalif yayın kuruluşlarına ağır cezalar vermesi nedeniyle eleştirilen RTÜK hakkında açıklama yaptı. Altun, "RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada RTÜK tarafından bazı medya kuruluşlarına yönelik verilen cezalara yönelik eleştirilere yanıt verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) anayasal ve yasal çerçevede düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş olarak görev yapmak zorunda olduğunu savunan Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavır bellidir. Anayasa'nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetindedir. Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır. Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur.

Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz. RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz. Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Bizler, Milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Fahrettin Altun, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: RTÜK Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluş Olarak Görevini Yapmak Mecburiyetindedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
22:22 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
09:28 Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
09:18 Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
09:08 CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
09:05 Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
09:00 Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
08:56 Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 01:38:12. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun: RTÜK Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluş Olarak Görevini Yapmak Mecburiyetindedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement