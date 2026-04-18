İletişim Başkanı Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nda TRT standını ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye sadece kıtaların buluştuğu yerdeki bir merkez ülke değil, aynı zamanda stratejik ağırlığı ve söyleyecek sözü, yapacak işi olan bir ülke olarak öne çıkmakta." dedi.

Duran, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda TRT standını ziyaret etti.

Burada foruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, dünyanın giderek karmaşıklaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneminde Antalya Diplomasi Forumu'nun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uzun süredir etrafında istikrar, güvenlik, ekonomik işbirliği üretmeye çalıştığını ifade eden Duran, "Bu çerçevede hem arabuluculuk yapmayı hem de kendi geliştirdiği kapasiteleri savunma sanayisi de dahil olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya hazır bir ülke ve bunun da pratiğini ortaya koyuyor." dedi.

Duran, buna karşın dünyanın giderek nasıl bir düzenle karşılaşılacağının belli olmadığı bir yöne çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemiden bu yana Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki İsrail soykırımı ve en sonda ABD, İsrail ile İran arasındaki savaş dünyanın nereye gittiği sorusunu sorduruyor. Bilindiği üzere çok kutuplu bir dünya geliyor ama bu çok kutuplu dünya nasıl bir dünya bunu bilmiyoruz. Nasıl hizalanacağını bilmiyoruz. İşte böyle bir dünyada ADF'deki tartışmalar bizi teknoloji rekabetinden enerji krizine, oradan iklim meselelerine ve dünyadaki diğer konulara kadar hepsiyle bir araya getirdi ve bu tartışmalar çok değerli diye düşünüyorum.

Türkiye'nin ADF'yi düzenlemiş olması aslında diplomasiye verdiği önemi gösteriyor. Yani bütün bu sorunlar diplomasiyle çözülebilir. Bu kavramı öne çıkarıyoruz ve her yerden gelen temsilciler bunları anlatabiliyorlar. Burada 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen Cumhurbaşkanımızın vizyonu gerçekleşiyor. Bütün bu açılardan baktığımızda Türkiye sadece kıtaların buluştuğu yerdeki bir merkez ülke değil, aynı zamanda stratejik ağırlığı ve söyleyecek sözü, yapacak işi olan bir ülke olarak öne çıkmakta."