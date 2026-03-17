Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran'dan "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

17.03.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın medyaya yaptığı çağrı, sorumluluğun yalnızca kurumlara değil hepimize ait olduğunu hatırlatmakta ve bu çerçevede daha etkin, bilinçli ve ilkeli bir duruşun gerekliliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmanın, içinde bulunulan dönemi anlamak açısından son derece önemli olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"'Hakikat mücadelesi' vurgusu, sadece sahadaki gelişmeleri değil, bilgiyi ve medyayı da kapsayan bir sorumluluğa işaret etmektedir. Bölgemizde yaşanan trajediler karşısında gerçeklerin doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasının önemi son derece büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın medyaya yaptığı çağrı, sorumluluğun yalnızca kurumlara değil hepimize ait olduğunu hatırlatmakta ve bu çerçevede daha etkin, bilinçli ve ilkeli bir duruşun gerekliliğini ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ayrıca Türkiye'nin medya alanında katettiği mesafeye ve bugün sahip olduğumuz daha özgür, çoğulcu basın iklimine dikkat çekmesi, hem geçmişi hem de geleceği kavrayan bir perspektif sunmaktadır. Dezenformasyonla mücadeleye yapılan vurgu da günümüz koşullarında doğru bilginin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir."

Kaynak: AA

Etkinlik, Ankara, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 00:55:03. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.