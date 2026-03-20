İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın milletin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca sabırla, paylaşmayla ve manevi derinlikle olgunlaşan gönül dünyasının bayramla birlikte, beraberlik ve karşılıklı muhabbet iklimine daha da güç kattığını kaydeden Duran, bayramın sevincini yaşarken gönül coğrafyasında yaşanan acıları da yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Duran, "Gazze ve Filistin'de kardeşlerimiz ağır şartlar altında bayramlarını idrak etmeye çalışırken, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgemizde artan gerilimler, barışın ve adaletin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu süreçte hem bölgesel istikrarın tesisi hem de milletin huzurunun ve güvenliğinin temini adına kararlılıkla adımlar atmayı sürdürdüğüne işaret eden Duran, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da aynı hassasiyet ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve umut getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 09:01:35.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.