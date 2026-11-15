İletişim Başkanı Duran, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tesisi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Kasım 1988'de Filistin Devleti'nin kuruluşu, Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etme iradesinin tarihi bir ifadesi olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin de Filistin'i aynı gün tanıyarak bu haklı mücadelenin yanında yer aldığını anımsatan Duran, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 38 yılın ardından Gazze'de yaşanan soykırım ve ağır insani acılar, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlette barış ve güven içinde yaşama hakkının hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tesisi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutlayan Duran, "Filistinli kardeşlerimizin özgürlük ve huzur dolu yarınlara kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.