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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan deprem açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan deprem açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası medya kuruluşlarından sorumlu yayıncılık beklediklerini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun\'dan deprem açıklaması
18.12.2023 - 01:14,
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İLETİŞİM Başkanı Fahretin Altun, "Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz"

İletişim Başkanı Altun, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremden etikelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Altun, "Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Çınarcık, Yalova, Deprem, Son Dakika

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