İletişim Başkanlığı 119 fonda 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödedi

İletişim Başkanlığı: Bugün yapılan ödemelerle tasfiye süreçlerinde 119 fonda, 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapılmıştır. 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır