İletişim Başkanlığı 27 Ekim'deki panelde 'İklim Diplomasisi' kitini tanıtacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlıklı panel düzenlenecek, Türkçe ve İngilizce hazırlanan "İklim Diplomasisi" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin ulusal politika ve uygulamalarını uluslararası iklim diplomasisi çerçevesinde ele almak ve Sıfır Atık yaklaşımından COP süreçlerine uzanan gelişmeleri bütüncül bir perspektifle değerlendirmek amaçlanıyor.

Panelin açılış konuşmaları, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından yapılacak.

Panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Sıfır Atık uygulamalarının çevre ve iklim politikalarındaki yeri, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin uluslararası iklim müzakerelerindeki konumu program kapsamında ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılacağı panelde, uluslararası basın mensuplarının dahil olduğu Çevre ve İklim Medya Programı'nın da finali yapılacak.

Panelde atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun artışıyla görünür hale gelen küresel sıcaklık artışları ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin ekosistem dengesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, sıfır atık çalışmaları gibi konular değerlendirilecek.

Ayrıca oturumda orman alanlarının azalması, habitat kaybı, su baskısı ve gıda sistemlerinin kırılganlığı gibi birbiriyle bağlantılı çevresel sorunlar ile bu küresel krizle mücadelede sınıraşan niteliği nedeniyle hayati önem taşıyan uluslararası işbirliği ve COP31 platformunun iklim politikalarındaki rolü tartışılacak.