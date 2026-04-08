İletişim Başkanlığı Basın Mensuplarını Güçlendiriyor
08.04.2026 12:50
İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin: - "İçişleri Bakanlığımızın basın kartlarının resmi kimlik olduğuna dair hatırlatmasının başkanlığımızın çalışmalarıyla eş güdümlü şekilde gerçekleştiğini hatırlatmak isterim"

İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, milletin sesi, kamunun vicdanı olan, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hareket eden basın mensuplarının güçlendirilmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın basın kartlarının resmi kimlik olduğuna dair hatırlatmasının Başkanlığımızın çalışmalarıyla eş güdümlü şekilde gerçekleştiğini hatırlatmak isterim." dedi.

Şahin, 25 Aralık Panorama Müzesi toplantı salonunda düzenlenen "İletişimin Yeni Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Gaziantep Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak yalnızca bilgi aktaran bir kurum değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanının ve devletin hakikati koruma misyonunda öncülük yaptıklarını, millet-devlet iletişimini sağlayarak vatandaşın devlete açılan kapısı olmaya devam ettiklerini belirtti.

İletişim Başkanlığının dinamik bir yapı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Eğitimlerimize bölgede devam ediyoruz. Her geçen gün ihtiyaçlar farklılaşıyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda bu ihtiyaçları karşılayacak hizmet üretme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birisi CİMER. Vatandaşımızın yakından takip ettiği, millet ve devlet ilişkisinin de önemli bir unsuru, iletişim kanalı olan CİMER'i hepiniz biliyorsunuz. Şu anda CİMER üzerinde yaptığımız çalışmalarda CİMER'e nitelik kazandırmak adına oldukça mesai harcıyoruz. Yerel ve ulusal basına da zaman zaman yansıyan CİMER'e başvuru sonucunda çözüme kavuşmuş birçok hususun zaten sizler şahitlerisiniz."

GENCİMER ile özellikle gençlere dokunan yeni nesil iletişim dilini daha da geliştireceklerini bildiren Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi gençlerle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, faaliyetlerini ve görev alanını gençlerimize ilk elden aktarırken, aynı zamanda hakikati koruma misyonunun kendileri için ne anlama geldiğini de ortaya koyacaktır." dedi.

Şahin, bugün verilen eğitimin resmi yazışmalarda bürokratik bir süreç olmanın ötesinde kamuda söylem birliğinin temelinde yer alan kritik bir iletişim süreci olduğunu da ortaya koyacağını ifade etti.

Milletin sesi, kamunun vicdanı, mazlumların ifadesi olan, doğru ve güvenilir bir habercilik anlayışıyla hareket eden basın mensuplarının güçlendirilmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Şahin, "İçişleri Bakanlığımızın basın kartlarının resmi kimlik olduğuna dair hatırlatmasının başkanlığımızın çalışmalarıyla eş güdümlü şekilde gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın yerel medya ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi için bölge müdürlüklerimizle koordineli çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Programda, Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da birer konuşma yaptı.

Programa, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ile çok sayıda kamu personeli katıldı.

Konuşmaların ardından CİMER eğitimi verildi.

Kaynak: AA

