İletişim Başkanlığı\'na 3,5 Milyar Lira Harcandı

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2026 yılının ilk yedi ayında 3 milyar 495 milyon 114 bin liralık harcama yaptığını, bunun günde yaklaşık 16,5 milyon liraya denk geldiğini belirterek "Her gün yaklaşık 587 asgari ücretlinin bir aylık maaşı kadar para harcanıyor. İktidar vatandaşın geçim derdini görmezden gelirken kamu kaynaklarını adeta sınırsız bir harcama alanı gibi kullanıyor" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2026 yılının ilk yedi ayındaki harcamalarını gündeme getirdi. Bulut, İletişim Başkanlığı'nın ocak ayında 550 milyon 21 bin TL, şubatta 401 milyon 857 bin TL, martta 402 milyon 156 bin TL, nisanda 510 milyon 546 bin TL, mayısta 528 milyon 185 bin TL, haziranda 544 milyon 724 bin TL ve temmuzda 557 milyon 625 bin TL harcadığını; yedi aylık toplam harcamasının 3 milyar 495 milyon 114 bin TL olduğuna dikkati çekti.

İletişim Başkanlığı'nın günde yaklaşık 16 milyon 486 bin TL, saatte 686 bin 933 TL, dakikada yaklaşık 11 bin 449 TL harcadığını vurgulayan Bulut, İletişim Başkanlığı'nın günlük harcamasının, yaklaşık 587 asgari ücretlinin bir aylık, saatlik harcamasının da 24,5 asgari ücretlinin maaşına denk geldiğini kaydetti.

Bulut, "Türkiye'de milyonlarca vatandaş ay sonunu getirmeye, kirasını, faturasını ve mutfak masrafını karşılamaya çalışıyor. Asgari ücretlinin cebine giren para belli. Emeklinin, işçinin, memurun geliri belli. Buna karşılık iktidarın kamu kaynaklarını nasıl harcadığına baktığımızda karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Vatandaşa 'tasarruf edin' diyen iktidar, konu kendi harcamalarına geldiğinde tasarrufu hatırlamıyor. Milletin vergileri iktidarın kara propagandasının bütçesi değildir. O para milletin parasıdır. Millet geçinemiyorsa, emekli pazardan eli boş dönüyorsa, gençler gelecek kaygısı yaşıyorsa kamu kaynaklarının her kuruşunun hesabı verilmek zorundadır. Bu milyarlarca lira nerelere harcandı? Hangi hizmetlere, hangi tanıtım faaliyetlerine, hangi kampanyalara kaynak aktarıldı? Bu sorulara yanıt verilmesi gerek. Vatandaşın kemerini sıkanların önce kendi harcamalarına baksın. Millet tasarruf ederken iktidar savurganlık yapamaz" dedi.