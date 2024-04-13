İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz'ın Antalya'da 1 kişinin ölümüne neden olan kazanın yaşandığı teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı iddiası gündem yarattı. Söz konusu haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

13.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:37
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz, Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdı" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yavuzyılmaz'ın açıklaması kısa sürede gündem olurken, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaya yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, 'Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı' iddiası doğru değildir.

"SERTİFİKALANDIRMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil - Son Dakika

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    Yorumlar (29)

  • ahmet demir: chp demek kaos ve hainlik demektir 89 130 Yanıtla Özkan Özdemir: Sen Varya insan suretinde görünen bir hayvansın 89 57 Turan Okumuş: Her haltı CHP’den bilmek, asıl hainlik senin yaptığın.. çünkü sen kutuplaştırıcı ve bölücüsün Ahmet ! 41 11 Murat Eri : Herkez yanlış senmisin doğrucu Ahmet ? 28 10 Rustem öztürk: aynen kaos ve hainlik, Allah bu gibileri ülkeden uzak tutsun. 2 2
  • mürsel sarıteke: bu dezenformasyon mücadele başkanlığına hastayım, Güneş bu gün doğmadı asılsız haberlere itibar etmeyiniz:))) 108 37 Yanıtla
  • İso Star: büyükşehir belediyesi kendi hatasını başkalarına ihale etmeye çalışmasın. Teleferik İzmir'de de var Belediye mis gibi bakımlarını yaptırıyor. 90 31 Yanıtla Gökmen Karaçay: kader kardes kader reis öyle diyorya 59 42
  • Kubilay Turkyilmaz: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKANİ TELEFERİK İHALESİNİ DÜZGÜN BİR FİRMAYA VER RANTA DEGİL HİZMET YAPACAK OLANA VER İHALEYİ 85 24 Yanıtla
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