CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz, Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Yavuzyılmaz'ın açıklaması kısa sürede gündem olurken, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaya yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, 'Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı' iddiası doğru değildir.
Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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