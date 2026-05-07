İletişim Eğitimi ve Yapay Zeka Tartışıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 34. Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

HKÜ ile İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) işbirliğinde düzenlenen toplantıda, uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve iletişim alanındaki güncel konular ele alındı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Ümit Kocabıçak, açılışta yaptığı konuşmada, yapay zekanın hızla geliştiğini belirterek, müfredatların bu gelişmelere uygun şekilde entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

İLDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal ise etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sorunlara ortak akılla çözüm bulunabileceğini belirten Hızal, şunları kaydetti:

"İletişim alanının hızla dönüşen doğasını dikkate alarak, eğitimden sektöre, mesleğe ve profesyonelliğe, teknolojiden etik meselelere ve yapay zekaya kadar pek çok başlıkta sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyarak İLDEK Yürütme Kurulu çalışmalarını tamamladı. Bu süreçte ayrılmaz bir parçamız olan sürekli iyileştirme anlayışımız ve kalite odaklı eğitim yaklaşımımız önemli yer tuttu. İki gün boyunca yoğun program bizleri bekliyor. Sadece sorunları tespit etmeyecek, aynı zamanda iletişim eğitimine yön verecek birçok kararı birlikte almaya çalışacağız. Ortak akılla ilerlemeyi hedefliyoruz. Akademi ve sektör etkileşimini daha da güçlendirecek, disiplinler arası düşünceyi teşvik edeceğiz."

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da toplantının üniversite için yol gösterici olacağını dile getirdi.

Gerçekleştirdikleri etkinliklerle kente katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Küçükerdoğan, şöyle konuştu:

"Burada yapay zeka da tartışılacak. Günümüzde her alanda yapay zekanın avantajları ve dezavantajları konuşuluyor. Medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi konuların yanı sıra şiddet ve dijital oyunlarla ilgili ve 'Dijital oyun okuryazarlığı gerekli mi?' gibi başlıklar da ele alınacak. Bu konular sadece iletişim fakültelerine değil, birçok alana katkı sağlayacak ve yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır."

Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın ise sektörün daha yakın işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

Gençlere her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Aşkın, şunları paylaştı:

"Kurumumuz, yaptığı mevzuat düzenlemeleriyle internet haber sitelerini resmi ilan kapsamına aldı. Bu, basın için yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda önemli bir istihdam hamlesi oldu. Dijital mecralara yönelik asgari kadro şartlarını belirleyerek iletişim fakültesi mezunlarının sektörde iş bulmasını kolaylaştıracak adımlar attık."

Toplantıya, üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program, iki gün sürecek.