İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu

16.04.2026 18:02
İAÜ'nün 18. İletişim Ödülleri töreninde Orhan Gencebay, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen "İletişim Ödülleri", gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

İAÜ İletişim Fakültesi öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen ödül töreni, üniversitenin Sefaköy yerleşkesinde yapıldı.

Yaklaşık 55 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda kültür, sanat, medya ve dijital platformlar dahil 30 farklı kategoride yılın en iyileri belirlendi.

Törende, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" sanatçı Orhan Gencebay'a takdim edildi.

Ödülünü, İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'dan alan Gencebay, öğrencilere teşekkür ederek, "İnsan yetiştirmek çok büyük bir sanattır. Yavrularımız çok iyi yetiştiriliyor, ben öyle görüyorum. Onların iyi olması için gerekeni yapmamız lazım." dedi.

AA'ya "Yılın Haber Ajansı" ödülü

Ödül töreninde Anadolu Ajansı'na "Yılın Haber Ajansı" ödülü verildi.

Ödülü Anadolu Ajansı adına İstanbul Haberleri Müdür Yardımcısı Nurettin Coşkun, İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin'den aldı.

Coşkun, AA adına Aydın Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Törende ayrıca, "Medya Duayenlerine Saygı Ödülü" TRT Radyo'dan Taner Horoz'a, "Yılın En İyi Spor Programı" ödülü TRT Stadyum'a, "Yılın En İyi Spor Spikeri" ödülü ise Setenay Cankat'a verildi.

"Yılın En İyi Gazetesi" Hürriyet Gazetesi olurken, "Yılın En İyi Dijital Platformu" ödülünü TRT Tabii aldı.

Diğer alanlarda da ödüller sahiplerine takdim edilirken, tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

