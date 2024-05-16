İletişimin Geleceği Konferansında Demokrasi Krizi ve Medya Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İletişimin Geleceği Konferansında Demokrasi Krizi ve Medya Tartışıldı

İletişimin Geleceği Konferansında Demokrasi Krizi ve Medya Tartışıldı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda, demokrasi krizi ve medya konusu ele alındı. Konferansta, sosyal medyanın demokrasinin durumundaki rolü, ABD'deki 2020 seçimlerinin analizi ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin medyada ele alınışı gibi konular tartışıldı.

16.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Küresel İletişim Derneğince düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda "demokrasi krizi ve medya" konuşuldu.

Küresel İletişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Kamalipour, "Demokrasi Krizi ve Medya Paneli"ndeki konuşmasında, dün açılışı gerçekleştirilen konferansın iki ay gibi kısa sürede hazırlandığını, buna karşın nitelikli çalışmanın ortaya çıktığını belirterek, panellerle ilgili genel bilgi verdi.

Her şeyin bir fikirle başladığını söyleyen Kamalipour, Küresel İletişim Derneğinin kurulduğu günden bu yana iletişim konusunda birçok değişimin yaşandığını ve fikirlerin geliştiğini dile getirdi.

Kamalipour, derneğin geçmişteki konferansları ile gelecekte düzenlemeyi planladığı etkinlikleri anlattı.

Sosyal medyanın etkisi

Texas Üniversitesinden Prof. Dr. John Allen Hendricks, "Sosyal medyanın demokrasinin durumundaki rolü: ABD'deki 2020 seçimlerinin analizi" başlıklı sunumunda ABD'de daha önce de seçimlerin yapıldığına ve çeşitli tartışmaların yaşandığına işaret ederek, bugünkü en büyük farkın ise sosyal medya olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın seçmenlerle seçilecekler arasında doğrudan bağlantı sağladığını dile getiren Hendricks, bunun geleneksel bir durum olmadığını ifade etti.

Hendricks, ABD'de 2020'de düzenlenen seçimlere atıfta bulunarak, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyayı komplo teorileri için kullandığını öne sürdü.

Trump'ın 30 binin üzerinde yalan veya yanıltıcı söylemde bulunduğunu savunan Hendricks, seçimlerle ilgili en popüler 100 sosyal medya paylaşımından 36'sının gerçek dışı olduğunu iddia etti.

Sosyal medya kullanıcılarının bilgilerin doğruluğu ve karşılaştıkları içeriklerin dış propaganda operasyonlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlama konusunda zorluk yaşadıklarını belirten Hendricks, sosyal medyanın siyasi kutuplaşmanın sebebi olmadığını ancak bunu artırdığını savundu.

Almanya Erfurt Üniversitesinden Prof. Dr. Kai Hafez de "Otoriterlik yürüyüşte-demokrasiler krizde: Uluslararası karşılaştırmalı perspektifte siyasal iletişim ekolojilerini yeniden düşünmek" başlıklı sunumunda aracısız siyasal iletişimin işlevleriyle ilgili konuştu.

Hafez, tüm iletişim formlarında sosyolojik dengeye ihtiyaç olduğuna işaret ederek, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki iletişim yöntemlerini karşılaştırmalı bakış açısıyla ele aldı.

Almanya Erfurt Üniversitesinden Dr. Sabrina Schmidt de "Sağ-popülist kriz dönemlerinde eleştirel medya ayrımı: Demokratik ilkelerin savunulması/erozyona uğratılmasında kişilerarası iletişimin rolü" başlıklı sunumunda aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin protestolarının medya organları tarafından ele alınış biçimine değindi.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Sosyal Medya, Demokrasi, Almanya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişimin Geleceği Konferansında Demokrasi Krizi ve Medya Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: İletişimin Geleceği Konferansında Demokrasi Krizi ve Medya Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement