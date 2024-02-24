Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı

Ilgaz Dağı Milli Parkı\'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yer alıyor.

24.02.2024 16:19
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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

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