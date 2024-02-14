İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı

İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı

Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 92,12 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı. Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan seçim sonuçlarıyla Aliyev, beşinci kez Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Tören sırasında Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağına, devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacağına, halka liyakatle hizmet edeceğine yemin etti. Ayrıca, Azerbaycan halkının milli ve manevi değerlerine sadık kalacağını ve onları yücelteceğini belirtti.

14.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:14
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Azerbaycan'da 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 92,12 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı.
Azerbaycan Milli Meclisinde, beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için yemin töreni düzenlendi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törendeki konuşmasında, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim sonuçlarının, Anayasa Mahkemesince onaylandığını ve İlham Aliyev'in resmen Cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi.
Daha sonra davet edilen Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim." şeklinde ant içti.
Aliyev, Kur'an-ı Kerim'e el basarak "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim." diyerek yemin etti.
Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği törende Aliyev, Azerbaycan bayrağını öptü.

Kaynak: AA

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