İlham Veren Kadınlar Sergisi Açılıyor

(İSTANBUL) - Enstitü İstanbul İSMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. Eğitimin üretimle, emeğin sanatla taçlandığı "İlham Veren Kadınlar-Uyanış 2" sergisi yarın Artİstanbul Feshane'de kapılarını açıyor.

Serginin resmi açılışı yarın saat 12.30'da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde ise saat 11.00 - 12.00 arasında "Hayatı Dönüştüren Hikayeler" söyleşisinde, Enstitü İstanbul İSMEK'te aldıkları eğitimle kendi yolunu çizen, üretimle güçlenen kadınlar deneyimlerini paylaşacak.

Enstitü İstanbul İSMEK katılımcılarının el emeğiyle hazırlanan sergide, farklı alanlardan sanat eserleri yer alacak. Ziyaretçiler seramikten deri işlemeciliğine, kırkyamadan pastacılığa, resimden heykele, kuyumculuktan dokumaya ve grafik tasarıma kadar pek çok farklı branşta üretilmiş 150'yi aşkın eseri inceleme fırsatı bulacak.

Sergi, 18 Mart'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.