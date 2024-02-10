İlhami Atalay\'ın resim sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açıldı

Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın çalışmalarından oluşan resim sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'ne açıldı.

Atalay'ın 56 yıllık sanat hayatının tüm dönemlerinden örneklerin izlenebileceği sergide 50'ye yakın tablo sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, serginin ilgi çekeceğini umduğunu ve bu teveccühü görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nin bulunduğu konum itibariyle ilgi gören mekan olduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar burada çok fazla sergi yaptık. Fakat ben İlhami Atalay'ın sergisini çok ayrı bir yere koyuyorum. Bu toprakların ait olduğu medeniyetin sesini sadece Türkiye'de değil yurt dışında duyurmuş bir sanatçımız, bizi kurum olarak etkileyen yönü bu toprakların sesini çağın ötesinde bir şekilde yansıtabilmesidir." ifadelerini kullandı.

Ressam İlhami Atalay da AA muhabirine, sanatseverlerin gerçek sanat faaliyetlerine rağbet gösterdiğine dikkati çekerek, sanatçıların halka tepeden baktığını söyledi.

Atalay, geçmiş dönemlere ait her seriden örnek tablolarının sergide yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eski çalışmalardan, yeni çalışmalardan var. Çok farklı örnekler var. Tek bir örnekle bütün salonu doldurabileceğim halde farklı örnekler koydum. Hamsi gözlerinden ilham alarak yaptığım seriyle bu galeriyi baştan başa doldururum ama sıkıcı olmasın diye çok farklı örnekler koydum. Filistin'le ilgili iki tane tablo koyabildim. Bu benim için büyük bir sergi sayılmaz. Bu salon siyahtı, beni kırmadılar beyaz yaptılar. Benim hiç isteğimi kırmadılar. Milli Sarayların burada çok emeği var."

Sergilenen eserler arasında, Atalay'ın sanat öyküsünde önemli yeri olan "Akıncılar", "Zikir", "Hiçlik", "Anadolu Kadınları" gibi farklı serilere ait daha önce gün yüzüne çıkmamış tablolar yer alıyor.

Atalay'ın soyut tasarımlarının yanı sıra gündelik hayattan toplumsal olaylara kadar farklı temaları işlediği eserlerinin arasında Filistin konulu eserler de sanatseverlerle buluştu. Hamsi gözünden ilhamla başladığı ve seneler içerisinde beşgenlere, altıgenlere ve sekizgenlere dönüştürdüğü soyutlamalar da sergide görülebilecek.

Sergi, 10 Mart'a kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.