İliç Maden Faciası Davasındaki Gelişmeler

17.02.2026 19:32
İliç maden faciasında 9 işçinin ölümüyle ilgili davada bazı sanıklara kırmızı bülten çıkarıldı.

Buse Özbey

(ERZİNCAN)- İliç maden sahasında 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 6. duruşmasında vekillerin olay yerinde keşif yapılması ve bazı Anagold A.Ş.'nin kayıtlarına el konulması reddedilirken, bazı sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 14 Nisan'da görülecek.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanıklar Operasyonlar Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille, Jeoteknik Başmühendisi Ali Rıza Kalender, Projeler Sorumlusu Shaun Swartz ve İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, İNR Mühendislik sahipleri ve çalışanları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ile tarafların avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi. Sanık Ian Ronald Guille'nin tutukluluk halinin de uzatılmasına hükmedildi.

Vekillerin taleplerine ret

Sanık Ömer Ardıç hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilirken, bazı sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Adli kontrolün kaldırılmasına yönelik talepler ise ayrı ayrı reddedildi.

Katılan vekillerin olay yerinde yeniden keşif yapılması ve bazı Anagold A.Ş. kayıtlarına el konulmasına ilişkin talepleri reddedildi. Sanık Ali Rıza Kalender'in tüm sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine yönelik talebi de kabul edilmedi.

Sanık Ömer Ardıç'ın şartlı tahliyesi kaldırılırken; Anagold Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin mahkemeye getirilmesi, Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın mahkemede tanık olarak dinlenmesi talepleri de ayrı ayrı reddedildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan bazı yabancı sanıklar yönünden yakalama emirlerinin devamına ve yurt dışında olan sanıklar Kenan Özdemir, John Harmse, Kevin James Gunesch, Kevin Joseph Regan, Luis Quirindongo, Vinh Luu D Le ve William Keith Macnevin hakkında kırmızı bülten çıkartılması için gerekli işlemlerin yapılmasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının 16 Mart 2026 tarihinde dosya üzerinden re'sen değerlendirilmesine ve davanın 14 Nisan 2026 saat 09.30'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verdi.

İddianameden: 12 sanık "asli", 31 sanık ise "tali" kusurlu

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler Köyü'ndeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2'şer aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

İş Kazası, Güvenlik, Güncel, Maden, Son Dakika

