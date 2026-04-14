İliç Maden Faciasında Adalet Arayışı

14.04.2026 11:23
CHP'nin Deniz Yavuzyılmaz'ı, mahkemeyi eleştirerek gerçek sorumluların yargılanmasını talep etti.

Haber: Buse ÖZBEY

(ERZİNCAN) - İliç maden faciasının 7. duruşması öncesinde adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Mahkeme heyeti neredeyse içeride kalan son tutukluları da salıvererek, hayatını kaybeden işçilerin ailelerini tutuklayacak gibi görünüyor. Mahkeme, asli sorumluları yargılamak gibi bir yola girmedikleri için, adaletin tecelli etmesi konusunda da bir yol kat edilememiş oluyor. Heyet gerçeklerle yüzleşmek istiyorsa bizden dinlemek istiyorsa burada gerçekleri haykırmak için buradayız" dedi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye göndermişti. Cumhuriyet savcısı, 12 sanığın 22 yıl 6'şar aya, 1 sanığın ise 24 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, "olayda vefat eden kişi sayısı ile sanıkların kusur derecesi göz önüne alınarak, cezanın üst sınırına yakın şekilde belirlenmesini" istedi. Davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatların talepleri alınacak.

Erzincan İliç'te 13 Şubat 2024'te meydana gelen maden faciasındae ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesine ve davaya destek vermek için milletvekilleri ve sendika temsilcileri adliye önünde bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'te sorumluların cezalandırılması ve adaletin yerini bulması için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Kendilerinin gerçeği ortaya çıkarma çabasını mahkeme heyetinde görmediklerini dile getiren Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Mahkeme heyeti neredeyse içeride kalan son tutukluları da salıvererek, hayatını kaybeden işçilerin ailelerini tutuklayacak gibi görünüyor. Mahkme, asli sorumluları yargılamak gibi bir yola girmedikleri için, adaletin tecelli etmesi konusunda da bir yol kat edilememiş oluyor. Mahkeme heyetine buradan sesleniyorum: Elimde görmüş olduğunuz İliç Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Raporu. Bu 850 sayfalık raporu, mahkeme heyetinin okumadığı, incelemediği çok açık ve net anlaşılıyor. Bu raporda İliç'te bilirkişi raporları ve fezlekeye göre bu felaketin yaşandığı günden 2 gün önce, üretim stratejisinde değişikliğe gidildiğini ifade ediyor. Aynen okumak istiyorum: '2021 yılı ortalarından sonra madende önemli düzeyde farklılaşan bir uygulama yapılmıştır. Çok az yeni cevher serilen yığına çözelti verilmeye artarak devam edilmiştir. Yüksek miktarda ve yığın içerisinde filtrasyonun sağlanamayacağı düzeyde çözelti verilmesi sonucunda yığın içerisinde sıvı birikimi gerçekleşmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak hem yığın malzemesinin mekanik özellikleri kaymaya karşı direnç gösterme kapasitesi açısından zayıflamış hem de ciddi şekilde boşluk suyu basınç artışı oluşarak, yığın genel duyarlılık koşulları statik güvenlik koşullarının bile altına düşmüştür ve kayma gerçekleşmiştir' diyor."

"AKP, buradaki faciayı kendince bir fırsata dönüştürerek altın maden sahasına çökmüş oluyor"

İliç maden sahasının işletme ruhsatı 6 Kasım 2026'da son buluyor. Burada hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde işletme ruhsatının alınması ve ÇED'in tekrar alınması prosedürü ancak ve ancak AKP'ye yakın bir şirketin yapabileceğinden hareketle piyasa değeri 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 2 milyar 688 milyon dolar olan bu altın maden sahası ve tesislerini, Cengiz Holding'e 1,5 milyar dolara adeta teslim ettiler. Böylelikle AKP, kendisinin de ana gövdesini oluşturduğu bir yapıyla birlikte buradaki faciayı kendince bir fırsata dönüştürerek altın maden sahasına çökmüş oluyor. Atılmış imzalar gösteriyor ki, tüm bu facianın yükü, bir şirket çalışanının üzerine atılmak isteniyor.

Mahkeme heyeti bu gerçeklerle yüzleşmek istiyorsa bizden dinlemek istiyorsa, burada gerçekleri haykırmak için buradayız. Ben bugüne kadar bu mücadelenin devam etmesi ve yeni İliç facialarının olmaması için varlığını ortaya koyan Uğur Yıldız'ın ailesi başta olmak üzere, tüm dostlara ve milletvekiliş arkadaşlara teşekkür ediyorum. Iliç maden faciasının mücadelesi bitmedi, bitmeyecek."

Kaynak: ANKA

