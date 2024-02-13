İliç'teki maden faciasında 9 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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İliç'teki maden faciasında 9 işçi göçük altında kaldı

İliç\'teki maden faciasında 9 işçi göçük altında kaldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasında 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı. Özdağ, olayın vardiya değişim saatinde kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada meydana geldiğini belirtti. Şu ana kadar 6 işçinin topraktaki çatlağı fark ederek alandan ayrıldığı ve kurtulduğu biliniyor. Saha içerisinde bulunan diğer işçilerin sayısı ise henüz tespit edilemedi.

13.02.2024 19:10
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, şunları söyledi:

"İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını."

Kaynak: ANKA

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

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