Ilıca Plajı'na Mavi Bayrak Verildi - Son Dakika
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Ilıca Plajı'na Mavi Bayrak Verildi

Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda düzenlenen törende mavi bayrak aldı. Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, plajın yerli ve yabancı birçok filmlere konu olduğunu belirtti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise temizliğin önemini vurgulayarak mavi bayrak almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

24.07.2024 13:47
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'na mavi bayrak verildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ) koordinasyonunda Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, düzenlenen törende denizden botla getirilen bayrak göndere çekildi.

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ilıca Plajı'nın yerli ve yabancı birçok filmlere konu olduğunu belirtti.

İlçede 16 plajın mavi bayraklı olduğunu hatırlatan Maraşlı, "Diğer kıyılarımız da mavi bayrak alabilecek kalitede. Mavi bayrak sayımızın azalması, kirlenmeden kaynaklanıyor. Çevremizi temiz tutmalıyız, bu dünya hepimizin ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi." dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Ilıca Plajı'nın mavi bayrak almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamda temizliğin önemini vurguladı.

Törene Kültür ve Turizm İl Müdürü Fahrettin Kerem Çevik ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilıca Plajı'na Mavi Bayrak Verildi - Son Dakika

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