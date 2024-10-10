Ilıcalar Mikrohavzada Sulama Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ilıcalar Mikrohavzada Sulama Çalışmaları Tamamlanıyor

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Bingöl Ilıcalar'da 88 km'lik sulama hattı montajında sona gelindi, çiftçilere 2025'te hizmet verilecek.

10.10.2024 10:26
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Ilıcalar mikrohavza sulamaları çalışmalarında sona gelindi

BİNGÖL - Bingöl merkez Ilıcalar mikrohavza sulamaları işinde boru montaj çalışmaları devam ederken 88 kilometrelik kısmın 80 kilometresinde montaj tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bingöl merkez Ilıcalar mikrohavza sulamaları işinde boru montaj çalışmalarının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalarda sona doğru gelindiğini söyledi. Balta, "Toplam 88 kilometre uzunluğa sahip şebeke hattının 80 kilometrelik kısmının montajı yapılarak toprak altına alınmış olup kalan son 8 kilometrelik kısmın bitirilmesi için çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ilıcalar mikrohavza sulamaları kapsamında 88 kilometre boru, bin 55 adet sanat yapısı ve 23 kilometre işletme bakım yolu yapılacaktır. Yapılan çalışmalarda sona doğru gelindiğini ve yılsonunda tüm imalatlar tamamlanarak 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 7 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 55 milyon lira gelir artışı hedefleniyor. Sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri ise Ağaçeli, Alatepe, Balpınar, Çobantaşı, Elmalı, Hacılar ve Yenibaşlar olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ilıcalar Mikrohavzada Sulama Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika

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